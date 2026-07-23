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Главные новости к утру 23 июля

США планируют военную операцию против террористов в Мали, сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.

США планируют военную операцию против террористов в Мали, сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.

Хуситы атаковали два саудовских танкера в Персидском заливе.

Вашингтон подписал сделку, допускающую обогащение урана в Саудовской Аравии.

Греция почти добилась разрешения перевозить российский газ, пишет FT со ссылкой на источники.

Работа Wildberries по вывозу товаров будет нормализована в течение суток, сообщила Татьяна Ким.

ФБР задержало главу Ассоциации футбола Аргентины перед вылетом из Нью-Йорка.

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