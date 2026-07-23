Самый первый электрокар Ferrari может уйти с молотка за миллион долларов

Первый экземпляр Ferrari Luce примечателен тем, что над ним работал отдел компании по разработке индивидуальных проектов Tailor Made. Его кузов окрашен в эксклюзивный оттенок Madreperla Semi-Gloss с добавлением специального пигмента, который создает эффект изменения цвета — от зеленоватых до фиолетовых тонов — в зависимости от освещения и угла обзора.