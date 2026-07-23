Эксперт Рожкова предупредила, что загар может усугубить акне

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Способность солнечных ванн лечить акне является популярным мифом. В реальности загар часто усиливает проявления заболевания, сказала ТАСС доцент кафедры «Химические технологии» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат технических наук Юлия Рожкова.
«Действительно, загар может временно поправить состояние кожи при акне, потому что ультрафиолетовые лучи обладают антисептическим действием и подавляют активность бактерий, а также частично подсушивают воспаления и маскируют покраснения, выравнивая тон кожи. Однако это лишь косметический эффект: на самом деле УФ-излучение запускает механизмы, которые вскоре приводят к ухудшению», — сказала Рожкова с разговоре с ТАСС.
Под воздействием солнца кожа в ответ на повреждение наращивает более толстый роговой слой, что вместе с усилением выработки кожного сала и окислением его компонентов на жаре приводит к закупорке пор и образованию комедонов, пояснила эксперт.
«Одновременно снижается местный иммунитет, усугубляется обезвоженность, и, как только действие ультрафиолета снижается с наступлением осени, дерма реагирует мощным компенсаторным обострением: сальные железы начинают работать активнее, а забитые поры воспаляются. Причем новые высыпания нередко оказываются более интенсивными, чем были до загара», — добавила она.
Исследователь напомнила, что в дерматологии даже существует даже специальный термин «акне Майорка» — внезапное высыпание на открытых участках тела, спровоцированное длительным пребыванием на солнце.