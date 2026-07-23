Эксперт Рожкова предупредила, что загар может усугубить акне

«Действительно, загар может временно поправить состояние кожи при акне, потому что ультрафиолетовые лучи обладают антисептическим действием и подавляют активность бактерий, а также частично подсушивают воспаления и маскируют покраснения, выравнивая тон кожи. Однако это лишь косметический эффект: на самом деле УФ-излучение запускает механизмы, которые вскоре приводят к ухудшению», — сказала Рожкова с разговоре с ТАСС.