Лучший футболист чемпионата мира Родри перенесет операцию на спине

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Испании по футболу и английского «Манчестер Сити» Родри перенесет операцию на спине. Об этом сообщил портал The Athletic.
Отмечается, что сроки возвращения футболиста на поле пока неизвестны.
Родри 30 лет, он выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. Ранее футболист играл за испанские «Атлетико» и «Вильярреал». Испанец является четырехкратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка лиги, двукратным — Кубка Англии и Суперкубка УЕФА, по разу победил в Лиге чемпионов, Суперкубке Англии и клубном чемпионате мира. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира (2026), Европы (2024) и Лигу наций (2023).
Нынешнее соглашение Родри с «Манчестер Сити» рассчитано до конца сезона-2026/27. По информации журналиста Рамно Альвареса, игрок отказался продлевать контракт и хочет перейти в испанский «Реал».
Ранее ТАСС сообщал, что Родри стал 11-м игроком, который выиграл чемпионат мира, Лигу чемпионов и «Золотой мяч». Это стало возможным после того, как испанцы выиграли мировое первенство — 2026. Родри был признан лучшим игроком турнира. Обладателем «Золотого мяча» он стал в 2024 году.