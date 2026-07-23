На Театральной площади Красноярска музыкальный фонтан «станцует» под фолк-ритмы

Для красноярского музыкального фонтана на Театральной площади готовят новую программу. Ее представят 25 июля. В субботу вечером светящиеся водные струи «станцуют» под авторский трек местного фолк-проекта «Оберег». Напомним, участницы этой красноярской группы пишут песни в жанрах фолк-рок и фолк-поп, а также готовят аранжировки старинных песен и композиций в современном стиле. Дождливая погода не помешает состояться шоу струй, если не будет штормового ветра, отмечают в городском управлении зеленого строительства. Начнется оно в субботу после 21 часа. 0+