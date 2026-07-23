CENTCOM: США завершили 12-й раунд ударов по Ирану

«Двадцать второго июля в 22.30 по восточному времени силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) завершили очередной раунд ударов по Ирану, 12-ю ночь подряд», — сказано в релизе, который ведомство опубликовало в социальной сети Х. Указанное в релизе время соответствует 05.30 московского времени.
Сообщается, что США атаковали объекты военно-морской иранской инфраструктуры, склады беспилотников и ракет, а также средства ПВО.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 8 июля, что достигнутое с Ираном соглашение о прекращении огня прекратило своё действие.
В то же время Тегеран заявил, что иранские военные жестко ответят Вашингтону в случае ударов по их ядерным объектам. ВС исламской республики атакуют все «интересы» США на Ближнем Востоке.
Также сообщалось, что США хотят возобновить атаки на Иран при помощи стратегических бомбардировщиков.