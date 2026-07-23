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Лавочки и тренажеры убирают с набережной — ожидается подъем Амура

Оборудование оперативно переносят с нижних площадок на верхние, чтобы в случае подъема воды имущество не пострадало. «В настоящий момент на нижнем ярусе набережной стадиона имени Ленина ведется подъем спортивного оборудования: теннисных столов, тренажеров, памп-трека, напольных шахмат, шезлонгов и другой инфраструктуры», — сообщили в КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края». По данным Дальневосточного УГМС, уровень Амура.

Оборудование оперативно переносят с нижних площадок на верхние, чтобы в случае подъема воды имущество не пострадало. «В настоящий момент на нижнем ярусе набережной стадиона имени Ленина ведется подъем спортивного оборудования: теннисных столов, тренажеров, памп-трека, напольных шахмат, шезлонгов и другой инфраструктуры», — сообщили в КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края». По данным Дальневосточного УГМС, уровень Амура продолжает расти. На стадионе введен режим повышенной готовности.