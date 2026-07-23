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Дипломат Прауд предложил отправлять на Украину освобожденных британских преступников

Британский дипломат Иан Прауд в шутку выступил с инициативой отправлять в украинскую армию преступников, которых власти намерены освободить из-за перегруженности тюрем.

Британский дипломат Иан Прауд в шутку выступил с инициативой отправлять в украинскую армию преступников, которых власти намерены освободить из-за перегруженности тюрем.

— Может быть, если в Великобритании не хватает мест за решеткой, мы могли бы отправлять заключенных на Украину? Им нужны люди, а Лондон сэкономит деньги, — написал он в социальной сети X.

При этом недавно двое граждан Колумбии, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, публично раскаялись в своем решении. Мужчины столкнулись с крайне тяжелыми условиями на фронте.

Кроме того, до этого украинские военные просили своих сослуживцев «обнулить» их, поскольку на позициях в Запорожской области у них не было еды и воды. Об этом удалось узнать из радиоперехвата.

Группа штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Шквал», в свою очередь, замерзла насмерть при попытке сбежать с позиций в Запорожской области.

На Украине возбудили почти 290 тысяч уголовных дел против бойцов, которые самовольно оставили части. При этом случаи дезертирства командиры расценивают как личное поражение и боятся сообщать о них.

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