Британский дипломат Иан Прауд в шутку выступил с инициативой отправлять в украинскую армию преступников, которых власти намерены освободить из-за перегруженности тюрем.
— Может быть, если в Великобритании не хватает мест за решеткой, мы могли бы отправлять заключенных на Украину? Им нужны люди, а Лондон сэкономит деньги, — написал он в социальной сети X.
При этом недавно двое граждан Колумбии, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, публично раскаялись в своем решении. Мужчины столкнулись с крайне тяжелыми условиями на фронте.
Кроме того, до этого украинские военные просили своих сослуживцев «обнулить» их, поскольку на позициях в Запорожской области у них не было еды и воды. Об этом удалось узнать из радиоперехвата.
Группа штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Шквал», в свою очередь, замерзла насмерть при попытке сбежать с позиций в Запорожской области.
На Украине возбудили почти 290 тысяч уголовных дел против бойцов, которые самовольно оставили части. При этом случаи дезертирства командиры расценивают как личное поражение и боятся сообщать о них.