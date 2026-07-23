В Пермском крае вырос интерес к сельскому туризму

По словам главы ведомства, интерес жителей городов к деревенской жизни существовал всегда. Однако раньше такие поездки чаще всего ограничивались визитами к родственникам или отдыхом на даче. Сейчас ситуация меняется: все больше людей выбирают фермы и сельские усадьбы как полноценное направление для путешествий. Туристам предлагают экскурсии, развлекательные программы и комфортные условия проживания, благодаря чему агротуризм становится все популярнее.