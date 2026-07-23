В лесах Челябинской области живут 712 рысей и 13 тысяч зайцев

Как сообщает 1obl.ru, в регионе оказалось 712 рысей — на 15% больше, чем в прошлом году. Численность сибирских косуль повысилась на 6,7%, сейчас их больше 100 тыс. особей. Численность зайцев-русаков увеличилась на 4,6% и достигла 13,4 тыс. особей.