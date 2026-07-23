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Реклама с подпиской за рубль оставила хабаровчанина без 54 тысяч

После клика по рекламе киберспортивных ставок банковское приложение оказалось заблокировано.

Житель Железнодорожного района Хабаровска стал жертвой мошенников после того, как согласился оформить подписку стоимостью один рубль, сообщает hab.aif.ru.

51-летний водитель транспортной компании во время игры на телефоне увидел рекламу интернет-ресурса со ставками на киберспорт. Пользователю предложили оформить подписку за символическую сумму — один рубль.

Мужчина нажал кнопку подтверждения. С банковского счета действительно списали один рубль, после чего телефон перестал нормально работать. Когда устройство удалось снова включить, потерпевший обнаружил, что не может войти в мобильное банковское приложение.

Обратившись в банк, хабаровчанин узнал, что с оформленной на его имя кредитной карты списали 54 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы, — прокомментировал начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.