Реклама с подпиской за рубль оставила хабаровчанина без 54 тысяч

Житель Железнодорожного района Хабаровска стал жертвой мошенников после того, как согласился оформить подписку стоимостью один рубль, сообщает hab.aif.ru.
51-летний водитель транспортной компании во время игры на телефоне увидел рекламу интернет-ресурса со ставками на киберспорт. Пользователю предложили оформить подписку за символическую сумму — один рубль.
Мужчина нажал кнопку подтверждения. С банковского счета действительно списали один рубль, после чего телефон перестал нормально работать. Когда устройство удалось снова включить, потерпевший обнаружил, что не может войти в мобильное банковское приложение.
Обратившись в банк, хабаровчанин узнал, что с оформленной на его имя кредитной карты списали 54 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы, — прокомментировал начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.