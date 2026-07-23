В Хабаровском районе завершен ремонт дороги, ведущей к Матвеевскому шоссе. Работы выполнены по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и народной программе. Подрядчик ООО «ПромДорСтрой» справился на месяц раньше срока, предусмотренного контрактом. «Ремонт по просьбам жителей — это всегда особый контроль. Наша задача — чтобы инфраструктура работала на людей, а дорога служила долго, а не до первого дождя. Отдельное спасибо подрядчикам за то, что привели в порядок все вокруг. Теперь здесь безопасно и пешеходу, и водителю», — отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Солоненко. На участке уложили 864 тонны асфальтобетона, общая площадь покрытия составила почти 8,5 тыс. кв. м. Обустроены новые тротуары, перильные ограждения, посадочные площадки и автопавильон. Ремонт завершен 22 июля. В краевом Минтрансе отметили, что контроль за состоянием дороги продолжат специалисты и общественность. Подрядчик уже приступил к ремонту другого участка в Хабаровском районе — дороги к селам Мичуринское, Федоровка, Смирновка и Галкино.
Дорогу к Матвеевскому шоссе отремонтировали в Хабаровском районе
В Хабаровском районе завершен ремонт дороги, ведущей к Матвеевскому шоссе. Работы выполнены по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и народной программе. Подрядчик ООО «ПромДорСтрой» справился на месяц раньше срока, предусмотренного контрактом. "Ремонт по просьбам жителей — это всегда особый контроль. Наша задача — чтобы инфраструктура работала на людей, а дорога служила долго, а не до.
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