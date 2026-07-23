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Код из СМС и потеря всех сбережений: прокуратура взыскала с дроппера 557 тысяч для биробиджанца

69-летнему жителю Биробиджана позвонил «сотрудник сотовой связи» сообщил о необходимости продлить договор и попросил код из СМС. Пенсионер продиктовал кол и лишился 557 тысяч рублей. В ходе расследования установили получателя денег — дроппера из Тамбовской области. Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с него 557 тысяч рублей неосновательного обогащения.

69-летнему жителю Биробиджана позвонил «сотрудник сотовой связи» сообщил о необходимости продлить договор и попросил код из СМС. Пенсионер продиктовал кол и лишился 557 тысяч рублей. В ходе расследования установили получателя денег — дроппера из Тамбовской области. Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с него 557 тысяч рублей неосновательного обогащения.