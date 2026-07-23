Хабаровские врачи увеличили «золотое время» для пациентов с инсультом до 9 часов

В Краевой клинической больнице имени Владимирцева увеличили «золотое время» для пациентов с инсультом до 9 часов. Раньше временное окно для проведения тромболитической терапии — растворения тромба специальными препаратами, — составляло только первые четыре часа после начала приступа. В это время терапия была наиболее эффективна. Сегодня это окно смогли расширить благодаря современным методикам лечения. Теперь у пациентов есть больше времени для обращения за медицинской помощью в случае инсульта. «Постоянное совершенствование методов лечения и диагностики позволяет нам спасать большее количество пациентов. Увеличение временного окна для тромболизиса до девяти часов — это серьезный шаг вперед. Он дает врачам больше возможностей, а пациентам — шанс на восстановление и возвращение к полноценной жизни, даже если помощь не была оказана в первые часы. Мы видим, как благодаря этому растет число успешных исходов, и будем продолжать внедрять передовые технологии во все этапы лечения», — прокомментировали специалисты больницы. Развитие этого направления в Краевой больнице имени Владимирцева уже приносит ощутимые результаты. Увеличение доступности высокотехнологичной помощи при сосудистых заболеваниях головного мозга позволяет существенно снижать тяжесть последствий инсультов.