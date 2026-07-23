Эндокринолог Михалева: соковая диета ведет организм к истощению

Кроме того, даже свежевыжатые соки содержат много глюкозы и фруктозы, но почти не содержат клетчатки. Поэтому сахар быстро поступает в кровь, а чувство сытости возникает ненадолго или не возникает вовсе, из-за чего через короткое время снова появляется голод. Для людей с ожирением, инсулинорезистентностью, преддиабетом или сахарным диабетом такой режим питания особенно неблагоприятен.