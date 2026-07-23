Эндокринолог Михалева: соковая диета ведет организм к истощению

Врач-диетолог, эндокринолог Оксана Михалева предостерегла от соковых диет. По ее словам, хотя такие схемы питания часто позиционируют как способ «очистить организм», быстро похудеть или дать пищеварительной системе «отдохнуть», с точки зрения физиологии человека они имеют серьезные ограничения.
В беседе с Газета.ru cпециалист подчеркнула, что в соках нет белка и очень мало жиров. Именно белок необходим нашему организму для поддержания мышечной массы, работы иммунной системы и восстановления тканей. Жиры нужны для синтеза гормонов, усвоения жирорастворимых витаминов и нормальной работы нервной системы. Если несколько дней подряд получать энергию только из соков, организм начинает использовать собственные белковые запасы, и в первую очередь страдают мышцы.
Кроме того, даже свежевыжатые соки содержат много глюкозы и фруктозы, но почти не содержат клетчатки. Поэтому сахар быстро поступает в кровь, а чувство сытости возникает ненадолго или не возникает вовсе, из-за чего через короткое время снова появляется голод. Для людей с ожирением, инсулинорезистентностью, преддиабетом или сахарным диабетом такой режим питания особенно неблагоприятен.
Избыточное употребление сахара и ультрапереработанных продуктов также негативно влияет на эндокринную систему. Набор веса и регулярные скачки глюкозы постепенно приводят к инсулинорезистентности. Это повышает риск развития сахарного диабета второго типа, пишет Life.ru.
Отсутствие клетчатки является одним из главных отличий сока от цельных овощей и фруктов. Как подчеркнула специалист, пищевые волокна замедляют всасывание углеводов, поддерживают нормальную работу кишечника и служат питательной средой для кишечной микробиоты, однако во время приготовления сока большая часть этой пользы теряется.
Распространено ошибочное мнение, что большое количество соков в рационе полностью обеспечивает организм витаминами. Но это миф — организму нужен не только комплекс витаминов, но и полноценный белок, незаменимые жирные кислоты, минералы и множество других пищевых веществ, поэтому одними соками обеспечить все эти потребности невозможно.
Соки так же имеют низкую калорийность. Из-за этого энергозатраты постепенно снижаются, а после возвращения к обычному питанию потерянный вес нередко быстро возвращается. Некоторые люди при применении таких диет могут чувствовать усиление изжоги, дискомфорт при гастрите, вздутие живота или диарею.
В умеренном количестве соки не навредят, а вот заменять ими полноценное питание — опасно.
Ранее, спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко предупредил, что быстрый сброс веса, «сушка» у спортсменов чреваты серьезными проблемами для здоровья. В беседе с aif.ru врач отметил, что в период сушки вместе с водой выходят электролиты, поэтому необходимо обязательно поддерживать водно-солевой баланс в организме с помощью приема электролитов и вести расчетный контроль.