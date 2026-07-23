Грозы, ливни и резкое вечернее похолодание: прогноз погоды в Калининградской области на 23 июля

В Калининградской области в четверг, 23 июля, прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Утром потеплеет до +16…+18 градусов. К полудню в разных районах области вероятны локальные дожди и ливни, а грозы наиболее возможны вдали от побережья. Днём температура составит +16…+19 градусов, местами до +20. Сохранится облачная с прояснениями погода, по области снова ожидаются локальные кратковременные дожди и ливни, местами может прогреметь гроза.
Вечером похолодает до +12…+14 градусов, у побережья — до +14…+16. После заката дожди вероятнее всего сохранятся у морского побережья, в Зеленоградском районе. Ветер утром будет юго-западным, днём — западным и северо-западным, вечером сменится с северо-западного на северный. В Калининграде и по области в течение суток он останется слабым — 2−6 м/с, а у побережья утром и вечером усилится до 3−9 м/с. Атмосферное давление за день вырастет с 753 до 755 мм рт. ст.