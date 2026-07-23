Грозы, ливни и резкое вечернее похолодание: прогноз погоды в Калининградской области на 23 июля

Вечером похолодает до +12…+14 градусов, у побережья — до +14…+16. После заката дожди вероятнее всего сохранятся у морского побережья, в Зеленоградском районе. Ветер утром будет юго-западным, днём — западным и северо-западным, вечером сменится с северо-западного на северный. В Калининграде и по области в течение суток он останется слабым — 2−6 м/с, а у побережья утром и вечером усилится до 3−9 м/с. Атмосферное давление за день вырастет с 753 до 755 мм рт. ст.