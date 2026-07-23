Приставы арестовали за долги Maybach прикамского предприятия

С заявлениями о признании общества банкротом обратилось несколько юрлиц, в том числе и «Газпром межрегионгаз Пермь», которое требует свыше 468 млн руб. Также о намерении направить аналогичное заявление в арбитражный суд сообщило ПАО «Пермэнергосбыт». В июне суд первой инстанции удовлетворил требования общества о взыскании с соликамского комбината более 408 млн руб.