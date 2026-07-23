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Приставы арестовали за долги Maybach прикамского предприятия

ФССП наложила арест на несколько премиальных автомобилей, принадлежащих АО «Соликамскбумпром», рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. По их данным, речь идет о Maybach GLS 600 стоимостью 25 млн руб., Lexus LX 600 стоимостью 15 млн руб., а также Toyota Camry стоимостью 4 млн руб. Арест был произведен в рамках многочисленных исполнительных производств в отношении компании.

Источник: Коммерсантъ

ФССП наложила арест на несколько премиальных автомобилей, принадлежащих АО «Соликамскбумпром», рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. По их данным, речь идет о Maybach GLS 600 стоимостью 25 млн руб., Lexus LX 600 стоимостью 15 млн руб., а также Toyota Camry стоимостью 4 млн руб. Арест был произведен в рамках многочисленных исполнительных производств в отношении компании.

Напомним, сейчас «Соликамскбумпром» находится в тяжелом финансовом положении. Чистый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания является ответчиком по делам на сумму свыше 3 млрд руб.

С заявлениями о признании общества банкротом обратилось несколько юрлиц, в том числе и «Газпром межрегионгаз Пермь», которое требует свыше 468 млн руб. Также о намерении направить аналогичное заявление в арбитражный суд сообщило ПАО «Пермэнергосбыт». В июне суд первой инстанции удовлетворил требования общества о взыскании с соликамского комбината более 408 млн руб.