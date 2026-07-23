Wildberries начал выплаты пострадавшим селлерам

Атаки ВСУ на крупные склады Wildberriies начались в субботу, 18 июля. После удара дронами ВСУ огромные помещения сгорели в Тамбовской области и Подмосковье. Накануне стало известно о пожарах на складах в Краснодаре и Невынномыске. Увы, но происшествия не обошлись без жертв — в выходные в экстренных службах заявили о гибели семи человек. Вчера глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил еще о двух погибших работниках Wildberriies.