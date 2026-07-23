Зелень с логотипом «Сделано в Хабаровском крае» появится в магазинах

Компания «Аграрные технологии будущего» (бренды «Экобудущее» и «Живи Броско») завершает разработку дизайна упаковки с логотипом «Сделано в Хабаровском крае». Товары предприятия — 16 видов зелени (салаты, пряные травы, микрозелень) — поставляется в Хабаровский и Приморский края, ЕАО и Амурскую область. В месяц выпускается более 18 тонн продукции. Проект «Сделано в Хабаровском крае» объединяет 187 местных брендов. Еще 9 заявок ждут одобрения. Наиболее активны предприниматели из пищевой промышленности, сельского хозяйства и дизайна одежды. Внутри проекта уже формируются профессиональные сообщества производителей и креативных индустрий. Компания присоединилась к проекту в 2025 году и вошла в число первых, кто получил право на размещение на своей продукции товарного знака «Сделано в Хабаровском крае».