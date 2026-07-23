МИД России предупредил о рисках остановки судоходства на Ормузе и Красном море

Россия вынуждена констатировать, что эскалация в зоне Персидского залива набирает обороты. Потому риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море серьезно выросли. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что противоборствующие стороны в этом регионе продолжают удары, которые наносят масштабный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и Арабских государств.
«Возросли риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море», — отметила она.
Накануне сообщалось, что иранские военные атаковали цели в Кувейте. Атака пришлась по объекту США. Иран ударил по военному лагерю американцев.
До этого сообщалось, что ракетные удары Ирана по военным объектам США в Иордании привели к масштабным разрушениям американской инфраструктуры Пентагона.