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МИД России предупредил о рисках остановки судоходства на Ормузе и Красном море

Захарова: риски остановки судоходства на Ормузе и Красном море возросли.

Источник: Комсомольская правда

Россия вынуждена констатировать, что эскалация в зоне Персидского залива набирает обороты. Потому риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море серьезно выросли. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что противоборствующие стороны в этом регионе продолжают удары, которые наносят масштабный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и Арабских государств.

«Возросли риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море», — отметила она.

Накануне сообщалось, что иранские военные атаковали цели в Кувейте. Атака пришлась по объекту США. Иран ударил по военному лагерю американцев.

До этого сообщалось, что ракетные удары Ирана по военным объектам США в Иордании привели к масштабным разрушениям американской инфраструктуры Пентагона.

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