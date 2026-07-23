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Силы ПВО уничтожили беспилотник над Ростовской областью

В ночь на 22 июля силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В ночь на 22 июля силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, беспилотник был уничтожен в Чертковском районе.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Чертковском районе», — написал господин Слюсарь в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Других подробностей происшествия власти региона не приводят.

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