Хабаровчанка нашла телефон на лавочке и расплатилась чужой картой

На следующий день потерпевший обратился в банк и узнал, что неизвестный расплатился его картой в нескольких магазинах почти на шесть тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемую, изъяли у неё телефон и вернули владельцу, однако потраченные деньги женщина не возместила. Ранее она неоднократно отбывала наказание за кражи и грабёж, сейчас нигде не работает и дала признательные показания.