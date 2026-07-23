Хабаровчанка нашла телефон на лавочке и расплатилась чужой картой

В Хабаровске задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в краже телефона и денег с банковской карты. Общий ущерб 56-летнему жителю Центрального района составил почти 19 тысяч рублей, сообщает hab.aif.ru.
После работы мужчина сидел на лавочке возле дома и случайно оставил там телефон стоимостью 13 тысяч рублей. В чехле находилась банковская карта, а когда хозяин вернулся за пропажей, ни телефона, ни карты на месте уже не было.
На следующий день потерпевший обратился в банк и узнал, что неизвестный расплатился его картой в нескольких магазинах почти на шесть тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемую, изъяли у неё телефон и вернули владельцу, однако потраченные деньги женщина не возместила. Ранее она неоднократно отбывала наказание за кражи и грабёж, сейчас нигде не работает и дала признательные показания.
«Возбуждены два уголовных дела по части 2 и части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.