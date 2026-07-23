Хабаровский ТЮЗ зовёт гостей на показ эскиза светового спектакля

В Хабаровске 24 июля пройдет показ ряда эскизов спектаклей, подготовленных в рамках V Дальневосточной театральной школы Союза театральных деятелей. На площадке малой сцены Театра юного зрителя в 18:00 представят световую постановку «Остров сокровищ», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участники школы подготовили эскиз в технике фризлайт. Этот метод подразумевает рисование картин светом в реальном времени. Для того чтобы попасть на спектакль, нужно указать свои фамилию, имя и отчество в комментариях по ссылке.
Через час после начала представления гости смогут стать свидетелями еще одного эскиза — «Русская сказка». Его покажут на большой сцене ТЮЗа в 19:00. Запись на участие в мероприятии также по ссылке.
Уже 25 июля для жителей и гостей Хабаровска проведут эскиз-променад в наушниках, в которых фоном будет звучать музыка с пластинки «Шуми Восток».
— Это прогулка с аудиоспектаклем: вы идете по городу и слышите его живую историю прямо в наушниках. Путешествие по Хабаровску, рассказ о нем и о его жителях, о том, за что мы любим наш город и что вспоминаем о нем, когда уезжаем, — пояснили в ТЮЗе.
Стартует прогулка от центрального входа Театра юного зрителя 25 июля: одна группа в 12:00, другая — в 15:00. Для записи необходимо, как и в предыдущих случаях, указать свои фамилию, имя и отчество в комментариях к посту по ссылке.