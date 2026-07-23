Хабаровский ТЮЗ зовёт гостей на показ эскиза светового спектакля

— Это прогулка с аудиоспектаклем: вы идете по городу и слышите его живую историю прямо в наушниках. Путешествие по Хабаровску, рассказ о нем и о его жителях, о том, за что мы любим наш город и что вспоминаем о нем, когда уезжаем, — пояснили в ТЮЗе.