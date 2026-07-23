Ограничения на полёты затронули 15 аэропортов России в ночь на 23 июля

Приём и отправку самолётов сейчас приостановили аэропорты Калуги, Ярославля, Самары, Ульяновска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Уфы и Костромы.
Внуково и Домодедово продолжают обслуживать рейсы после согласования с соответствующими органами. Такой порядок связан с ограничениями на использование воздушного пространства возле авиагаваней. Дополнительные меры в Геленджике отменили в 06:13 мск. Аэропорт вернулся к работе по действующему уведомлению, которое разрешает принимать регулярные рейсы с 08:30 до 20:00. Пассажирам рекомендуют проверять время отправления и прибытия рейсов на онлайн-табло аэропортов.
Ранее украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. На месте работают специальные службы. В Воронежской области после атаки ВСУ есть пострадавшие и серьёзные последствия.
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