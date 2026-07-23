Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на полёты затронули 15 аэропортов России в ночь на 23 июля

Ограничения на полёты с начала суток затронули 15 российских аэропортов. К 07:00 мск ограничения сняли в Геленджике, Пензе и Саратове. Об изменениях сообщила Росавиация.

Приём и отправку самолётов сейчас приостановили аэропорты Калуги, Ярославля, Самары, Ульяновска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Уфы и Костромы.

Внуково и Домодедово продолжают обслуживать рейсы после согласования с соответствующими органами. Такой порядок связан с ограничениями на использование воздушного пространства возле авиагаваней. Дополнительные меры в Геленджике отменили в 06:13 мск. Аэропорт вернулся к работе по действующему уведомлению, которое разрешает принимать регулярные рейсы с 08:30 до 20:00. Пассажирам рекомендуют проверять время отправления и прибытия рейсов на онлайн-табло аэропортов.

Ранее украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. На месте работают специальные службы. В Воронежской области после атаки ВСУ есть пострадавшие и серьёзные последствия.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше