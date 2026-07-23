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Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 23 июля

Энергетики назвали адреса, где в Ростове в четверг не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 23 июля затронут сотни адресов и тысячи жителей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица 18-я линия, 30−72 и 25−65;

— улица 20-я линия, 13/23, 29/25, 33, 20−48;

— улица Налбандяна, 29−33 и 24−30;

— улица Мадояна, 177/13, 120, 179;

— переулок Вишневый, 1−7 и 2−8;

— улица Еременко, 12−14;

— улица Мичуринская, 152−172;

— переулок Петропавловский, 1−11 и 2−12;

— улица Дачная, 8, 8А, 8Б;

— улица 56-й Армии, 1;

— улица 20-я линия, 46, 47−67;

— улица 22-я линия, 28, 46−66 и 47−75;

— улица 24-я линия, 27/95, 20−50;

— улица Лекальная, 2/36, 9−27;

— улица Ченцова, 87−91.

С 9:00 до 18:00 света не будет по адресу:

— переулок Грибоедовский, 2.

С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:

— улица Варфоломеева, 77−97 и 94−128;

— улица Малюгиной, 63−83 и 44−68;

— переулок Скрыпника, 1−11 и 2−10;

— переулок Гвардейский, 27−37.

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