Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 23 июля

Отключения света в Ростове на 23 июля затронут сотни адресов и тысячи жителей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в четверг не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица 18-я линия, 30−72 и 25−65;
— улица 20-я линия, 13/23, 29/25, 33, 20−48;
— улица Налбандяна, 29−33 и 24−30;
— улица Мадояна, 177/13, 120, 179;
— переулок Вишневый, 1−7 и 2−8;
— улица Еременко, 12−14;
— улица Мичуринская, 152−172;
— переулок Петропавловский, 1−11 и 2−12;
— улица Дачная, 8, 8А, 8Б;
— улица 56-й Армии, 1;
— улица 20-я линия, 46, 47−67;
— улица 22-я линия, 28, 46−66 и 47−75;
— улица 24-я линия, 27/95, 20−50;
— улица Лекальная, 2/36, 9−27;
— улица Ченцова, 87−91.
С 9:00 до 18:00 света не будет по адресу:
— переулок Грибоедовский, 2.
С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:
— улица Варфоломеева, 77−97 и 94−128;
— улица Малюгиной, 63−83 и 44−68;
— переулок Скрыпника, 1−11 и 2−10;
— переулок Гвардейский, 27−37.
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