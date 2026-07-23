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Нарушения трудового законодательства нашли в Манской районной больнице

В Манской районной больнице выявили нарушения трудового законодательства. Внеплановую проверку провели по требованию прокуратуры Красноярского края.

В Манской районной больнице выявили нарушения трудового законодательства. Внеплановую проверку провели по требованию прокуратуры Красноярского края, сообщает региональная Гострудинспекция.

Как установили специалисты, проблемы возникали с выплатой заработной платы и в области охраны труда.

«4 работникам не оплатили сверхурочную работу; 17 работникам не выплатили денежную компенсацию за нарушение сроков выплаты заработной платы; не разработаны карты профессиональных рисков на рабочих местах; не разработаны нормы выдачи СИЗ и смывающих средств; не ведутся личные карточки выдачи СИЗ установленного образца; работники не ознакомлены с инструкциями по охране труда», — перечислили с трудовой инспекции.

Работодателю выдали предписание об устранении нарушений и о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Часть нарушений уже исправили: четверым работникам оплатили сверхурочные на общую сумму более 33 тысяч рублей, 17 сотрудникам выплатили компенсацию за задержку зарплаты, утвердили нормы выдачи СИЗ. В Минздраве запросили средства на проведение специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. Исполнение остальных пунктов предписания остается на контроле инспекции.

Юридическое лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей, виновное в нарушениях должностное лицо — на 5 тысяч рублей.

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