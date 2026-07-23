Нарушения трудового законодательства нашли в Манской районной больнице

Работодателю выдали предписание об устранении нарушений и о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Часть нарушений уже исправили: четверым работникам оплатили сверхурочные на общую сумму более 33 тысяч рублей, 17 сотрудникам выплатили компенсацию за задержку зарплаты, утвердили нормы выдачи СИЗ. В Минздраве запросили средства на проведение специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. Исполнение остальных пунктов предписания остается на контроле инспекции.