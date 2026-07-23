Лукашенко подписал указ о призыве белорусов в армию осенью 2026 года

Согласно указу, в Беларуси в сентябре — ноябре 2026 года на срочную военную службу, а также службу в резерве будут призваны граждане Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет. Под призыв подпадают те белорусы, которые не будут иметь права на отсрочку от призыва и граждане призывного возраста, которые утратили это право.