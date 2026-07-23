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Лукашенко подписал указ о призыве белорусов в армию осенью 2026 года

Лукашенко подписал указ, связанный с увольнением в запас и призывом на срочную службу.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве, сообщила пресс-служба президента.

Согласно указу, в Беларуси в сентябре — ноябре 2026 года на срочную военную службу, а также службу в резерве будут призваны граждане Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет. Под призыв подпадают те белорусы, которые не будут иметь права на отсрочку от призыва и граждане призывного возраста, которые утратили это право.

Одновременно с этим документ предусматривает увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, которые выслужили установленные сроки.

— Принятие указа способствует своевременному проведению мероприятий по призыву республиканскими органами госуправления, местными исполнительными и распорядительными органами, — добавили в пресс-службе.

Накануне глава Минобороны раскрыл после поручения Лукашенко детали отправки в армию тех, кто не хочет работать на урожай.

А еще недавно Александр Лукашенко подписал указ, касающийся сразу четырех белорусских генералов.

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