Лукашенко подписал указ о призыве белорусов в армию осенью 2026 года

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве, сообщила пресс-служба президента.
Согласно указу, в Беларуси в сентябре — ноябре 2026 года на срочную военную службу, а также службу в резерве будут призваны граждане Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет. Под призыв подпадают те белорусы, которые не будут иметь права на отсрочку от призыва и граждане призывного возраста, которые утратили это право.
Одновременно с этим документ предусматривает увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, которые выслужили установленные сроки.
— Принятие указа способствует своевременному проведению мероприятий по призыву республиканскими органами госуправления, местными исполнительными и распорядительными органами, — добавили в пресс-службе.
Накануне глава Минобороны раскрыл после поручения Лукашенко детали отправки в армию тех, кто не хочет работать на урожай.
А еще недавно Александр Лукашенко подписал указ, касающийся сразу четырех белорусских генералов.