Средние баллы по ЕГЭ в 2026 году. Инфографика

Рекордный рост по количеству участников в 2026 году показали профильная математика и физика. По сравнению с 2025 годом число тех, кто в этом году сдавал ЕГЭ по профильной математике, выросло почти на 31 тыс., а по физике — почти на 20 тыс. География остается самым непопулярным предметом среди выпускников: в этом году экзамен по ней сдавало 19 тыс. человек.