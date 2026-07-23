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Средние баллы по ЕГЭ в 2026 году. Инфографика

Предварительные средние баллы ЕГЭ 2026 года за основной экзаменационный день показали рост почти по всем предметам, кроме одного. Каким оказался средний тестовый балл по каждому предмету и количество участников — в инфографике РБК.

Источник: РБК

Средние баллы в этом году выросли почти по всем предметам по сравнению с 2025 годом, свидетельствуют сообщения в телеграм-канале Рособрнадзора.

Снижение на полбалла показала только география (с 54,9 до 54,5). Это также самый низкий средний балл среди основных предметов.

Самый высокий средний балл в 2026 году — по физике, 66,5 балла. Предмет также показал самый большой рост среди других по отношению к 2025 году: средний балл вырос на 4,7 — с 61,8 до 66,5.

В среднем в 2026 году средний балл ЕГЭ по всем предметам, кроме географии, вырос на 2,5 балла по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК.

Лидерами по числу участников среди дисциплин по выбору пятый год подряд остаются профильная математика и обществознание. При этом количество сдающих обществознание продолжает снижаться: в этом году этот экзамен выбрало на 6 тыс. человек меньше, чем в прошлом.

Рекордный рост по количеству участников в 2026 году показали профильная математика и физика. По сравнению с 2025 годом число тех, кто в этом году сдавал ЕГЭ по профильной математике, выросло почти на 31 тыс., а по физике — почти на 20 тыс. География остается самым непопулярным предметом среди выпускников: в этом году экзамен по ней сдавало 19 тыс. человек.