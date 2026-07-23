Хабаровчанин перевел 310 тысяч за ИИ-компьютер, а интернет-магазин исчез

32-летний житель Железнодорожного района Хабаровска стал жертвой интернет-мошенников при покупке дорогостоящего мини-компьютера, сообщает hab.aif.ru.
Мужчина искал в интернете мощный компьютер, предназначенный для работы с искусственным интеллектом. Стоимость выбранной модели превышала 300 тысяч рублей. После поиска он перешел на сайт, который предлагал нужную конфигурацию устройства.
Покупатель оформил заказ, указал способ доставки через транспортную компанию и получил на электронную почту подтверждение с номером заказа. Затем он связался по указанному телефону с мужчиной, представившимся менеджером, который подтвердил готовность отправить товар.
После этого хабаровчанин перевел по указанным реквизитам 310 тысяч рублей.
По условиям заказа компьютер должны были отправить в начале июня, а получить его покупатель рассчитывал к середине июля. Однако товар так и не поступил. Попытки связаться с продавцом оказались безуспешными — телефоны перестали отвечать.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы, прокомментировал начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.