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Бывшая команда российского Conde Nast запускает новый глянцевый журнал

Бывшая команда российского филиала международного глянцевого издательского дома Conde Nast (Vogue, GQ, Tatler) совместно с бывшим главным редактором Peopletalk Мадонной Мур запускает полноценный глянцевый журнал Fashion Paper, рассказала «Ъ» Мадонна Мур. В прошлом году она запустила одноименную газету. Теперь последняя будет выходить исключительно в формате спецпроекта. Тираж первого номера глянцевого журнала составит 20 тыс. копий, поделилась она.

Бывшая команда российского филиала международного глянцевого издательского дома Conde Nast (Vogue, GQ, Tatler) совместно с бывшим главным редактором Peopletalk Мадонной Мур запускает полноценный глянцевый журнал Fashion Paper, рассказала «Ъ» Мадонна Мур. В прошлом году она запустила одноименную газету. Теперь последняя будет выходить исключительно в формате спецпроекта. Тираж первого номера глянцевого журнала составит 20 тыс. копий, поделилась она.

Совокупные инвестиции в первый номер журнала (уходит в печать в начале сентября) составят около 10 млн руб., оценивает Мадонна Мур. Команда издания фактически остается такой же, как и у газеты, но сменяется главный редактор: Александру Нечаеву, бывшего редактора «Vogue Россия», сменяет Антонина Голубева — бывший управляющий редактор российского Harper’s Bazaar.

Издание будет распространяться не только в Москве, но и в регионах — Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Краснодаре. Параллельно команда сейчас обсуждает расширение каналов дистрибуции за счет работы с супермаркетами. Целевой аудиторией издания остаются женщины от 25 до 55 лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мода на печать».