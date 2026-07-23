Бывшая команда российского Conde Nast запускает новый глянцевый журнал

Издание будет распространяться не только в Москве, но и в регионах — Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Краснодаре. Параллельно команда сейчас обсуждает расширение каналов дистрибуции за счет работы с супермаркетами. Целевой аудиторией издания остаются женщины от 25 до 55 лет.