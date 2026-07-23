Хет‑трики, покер… и снятие команды. Пятый игровой день чемпионата Волгоградской области по мини-футболу 8×8

Пятый игровой день чемпионата Волгоградской области по мини‑футболу в формате 8×8 получился не только сверхрезультативным, но и принёс неожиданное изменение турнирной ситуации. На стадионе «Электроник» зрители увидели яркие индивидуальные выступления, крупные счета и одну важную организационную новость: команда «МСК‑Волжский» официально уведомила Федерацию футбола о невозможности продолжать участие в чемпионате. В соответствии с регламентом, все игры с участием «МСК‑Волжский» аннулированы. Это решение неизбежно повлияет на распределение очков и итоговые позиции в таблице.