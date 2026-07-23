В Перми продолжают проверять безопасность мест отдыха у воды

В первой половине июля в разных районах города прошло несколько десятков таких мероприятий. В Ленинском районе организовали восемь рейдов на правом берегу Камы и Центральной набережной. В Индустриальном районе состоялось семь проверок на Большом и Малом Андроновских прудах, а также на водоеме в деревне Субботино.