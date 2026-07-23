Под Красноярском годовалая девочка отравилась жидкостью для чистки бассейна

В Емельяново правоохранители выясняют обстоятельства госпитализации годовалой девочки, которая отравилась химическим средством для очистки бассейна. Об этом сообщли в пресс-службе краевого главка. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Емельяновский» сообщили об отравлении маленького ребенка чистящим средством. В ходе проверки полицейские установили: родители оставили открытую емкость с бытовой химией на улице в легкодоступном месте и не уследили за годовалой дочерью, она отпила жидкость прямо из флакона. Девочку экстренно доставили в медицинское учреждение Красноярска, где ей была оказана вся требуемая медицинская помощь. На данный момент состояние ребенка стабильное, угрозы для ее жизни нет. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних составили на родителей административный протокол, с семьей проводится профилактическая работа.