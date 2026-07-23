ВС РФ уничтожили взвод ВСУ при освобождении Благодатного

Во время боя штурмовые группы действовали с нескольких направлений, после чего приступили к проверке занятых объектов. Военнослужащие учитывали возможность скрытого перемещения противника внутри зданий и через подвальные помещения. Российские подразделения также уничтожили четыре бронемашины, семь автомобилей, три наземных роботизированных комплекса и 32 беспилотника типа «Баба-яга».