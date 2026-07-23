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ВС РФ уничтожили взвод ВСУ при освобождении Благодатного

Российские военные группировки «Восток» уничтожили взвод Вооружённых сил Украины (ВСУ) при освобождении Благодатного в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Продвижение началось с изучения обстановки на местности и выявления позиций противника. Как рассказали участники операции, украинские военные подготовили оборону с использованием минных заграждений: опасные участки находились вокруг населённого пункта, у зданий и на возможных маршрутах движения.

Во время боя штурмовые группы действовали с нескольких направлений, после чего приступили к проверке занятых объектов. Военнослужащие учитывали возможность скрытого перемещения противника внутри зданий и через подвальные помещения. Российские подразделения также уничтожили четыре бронемашины, семь автомобилей, три наземных роботизированных комплекса и 32 беспилотника типа «Баба-яга».

Напомним, 22 июля стало известно, что российские войска освободили Артельное в Харьковской области и Благодатное в Запорожской области. Ранее военный группировки «Восток» с позывным Круз сообщил, что в ходе освобождения Благодатного наибольшие трудности вызвали необходимость преодолевать открытое пространство, штурм укреплённых позиций противника и высокая активность вражеских дронов. Противник применял широкий арсенал средств, включая самодельные взрывные устройства и дистанционное минирование. Особую сложность представляла маскировка мин под природные объекты.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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