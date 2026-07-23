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Раннюю осень предвещают грибы‑ «спагетти», выросшие на месяц раньше на Таганае

Они уже появились в старых еловых посадках.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 94% 758 мм рт. ст. +22°
Источник: пресс-служба нацпарка «Таганай»

Национальный парк «Таганай» предупреждает: осень на Южном Урале в этом году, скорее всего, нагрянет раньше срока. Такой прогноз специалисты делают на основании необычной находки: в лесу уже сейчас, в разгар июля, появились грибы, которые обычно плодоносят не раньше начала сентября.

Речь идет о макротифуле стройной. Эти необычные грибы, напоминающие «грибные спагетти», обнаружили на перепревшей древесине в старых еловых посадках. Их появление намного опередило традиционные сроки плодоношения, и для парка это стало настоящим событием — макротифула стройная пополнила список макромицетов Таганая. Этот сапрофит питается отмершими органическими остатками. Среди знатоков грибной кухни он считается съедобным, но не очень вкусным.

Так что если вы планировали еще долго радоваться лету, возможно, стоит поторопиться. Осень, судя по всему, не заставит себя долго ждать.