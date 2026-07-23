Раннюю осень предвещают грибы‑ «спагетти», выросшие на месяц раньше на Таганае

Национальный парк «Таганай» предупреждает: осень на Южном Урале в этом году, скорее всего, нагрянет раньше срока. Такой прогноз специалисты делают на основании необычной находки: в лесу уже сейчас, в разгар июля, появились грибы, которые обычно плодоносят не раньше начала сентября.