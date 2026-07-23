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В Чертковском районе сбили БПЛА в ночь на 23 июля

Силы ПВО отразили воздушную атаку в небе над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 23 июля над одним из районов Ростовской области сбили БПЛА. Воздушную атаку отразили в Чертковском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Как сказано в сообщении, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

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