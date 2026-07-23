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В России заявили о готовности содействовать в разрешении конфликта на Ближнем Востоке

Захарова: Россия готова содействовать разрешению конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация выступает за разрешение конфликта на Ближнем Востоке политико-дипломатическим путем и готова оказать необходимое содействие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Москва всегда выступает за разрешение споров и разногласий дипломатическим путем, учитывая интересы всех государств региона.

«Россия готова оказать необходимое содействие в достижении этой цели», — заключила Захарова.

До этого официальный представитель МИД РФ отметила, что риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море возросли. Захарова отметила, что противоборствующие стороны в этом регионе продолжают удары, которые наносят масштабный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и Арабских государств.

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