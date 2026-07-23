Врач назвал лучший возраст для беременности

Организм матери к этому времени еще не завершил созревание. После 35 лет начинают расти риски гестационного диабета, гипертензии, отслойки плаценты. Кроме того, увеличивается частота хромосомных аномалий у плода — с 1:1000 в 25 лет до 1:400 в 35 лет и 1:100 к 40 годам.