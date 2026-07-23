Врач назвал лучший возраст для беременности

По словам специалиста, в этом возрасте у женщины максимальный запас яйцеклеток, эндометрий лучше всего «принимает» эмбрион, а сердечно‑сосудистая и свертывающая системы легче адаптируются к нагрузкам беременности.
Тян также подчеркивает, что роды до 20 лет связаны с повышенным риском анемии, преждевременных родов и низкого веса плода.
Организм матери к этому времени еще не завершил созревание. После 35 лет начинают расти риски гестационного диабета, гипертензии, отслойки плаценты. Кроме того, увеличивается частота хромосомных аномалий у плода — с 1:1000 в 25 лет до 1:400 в 35 лет и 1:100 к 40 годам.
При этом, продолжил врач, необходимо уточнить, что рожать после 35 не противопоказано, но беременность требует более тщательного наблюдения, а шансы на естественное зачатие заметно снижаются.
Как уточнил медик в разговоре с изданием РБК Life, с медицинской точки зрения интервал 25−30 лет представляет собой «наилучший баланс между фертильностью, рисками для матери и плода и скоростью восстановления».
«При этом окончательное решение всегда остается за женщиной с учетом состояния ее здоровья, готовности и поддержки со стороны врачей».
Впрочем, несмотря на мнение врачей, в XXI веке сформировался другой социальный тренд: женщины все чаще откладывают материнство ради получения образования, финансовой независимости и карьерного роста.