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Лукашенко поздравил народного артиста РФ Олешко с юбилеем

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Олешко с юбилеем, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

По словам белорусского лидера, блестящее актерское мастерство, искрометный юмор и обаяние принесли этому артисту широкую известность и любовь поклонников.

Лукашенко также отметил, что творчество Олешко пользуется огромной популярностью в Беларуси.

«Уверен, что Ваш многогранный талант и в дальнейшем будет служить на благо укрепления дружбы и культурного сотрудничества между нашими братскими народами», — добавил президент.

Лукашенко пожелал народному артисту здоровья, неиссякаемой энергии, успешного воплощения всех планов и начинаний.

Александр Олешко — популярный телеведущий и актер, известный в основном по комедийным картинам.

Родился он 23 июля 1976 года в Кишиневе. В 1991 году в возрасте 15 лет Олешко перебрался в Москву, где поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства и окончил его с отличием, получив красный диплом. Участвовал в нескольких представлениях в цирке Никулина на Цветном бульваре. С тех же пор начал сниматься в кино и телесериалах.

В 1999-ом окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина и начал выступать в театре. Кроме того, Олешко работал ведущим ряда развлекательных передач и различных праздничных концертов.

В марте 2025 года получил звание народного артиста России за большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства.

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