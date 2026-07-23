Лукашенко поздравил народного артиста РФ Олешко с юбилеем

По словам белорусского лидера, блестящее актерское мастерство, искрометный юмор и обаяние принесли этому артисту широкую известность и любовь поклонников.
Лукашенко также отметил, что творчество Олешко пользуется огромной популярностью в Беларуси.
«Уверен, что Ваш многогранный талант и в дальнейшем будет служить на благо укрепления дружбы и культурного сотрудничества между нашими братскими народами», — добавил президент.
Лукашенко пожелал народному артисту здоровья, неиссякаемой энергии, успешного воплощения всех планов и начинаний.
Александр Олешко — популярный телеведущий и актер, известный в основном по комедийным картинам.
Родился он 23 июля 1976 года в Кишиневе. В 1991 году в возрасте 15 лет Олешко перебрался в Москву, где поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства и окончил его с отличием, получив красный диплом. Участвовал в нескольких представлениях в цирке Никулина на Цветном бульваре. С тех же пор начал сниматься в кино и телесериалах.
В 1999-ом окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина и начал выступать в театре. Кроме того, Олешко работал ведущим ряда развлекательных передач и различных праздничных концертов.
В марте 2025 года получил звание народного артиста России за большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства.