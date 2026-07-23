Лукашенко поздравил народного артиста РФ Олешко с юбилеем

Родился он 23 июля 1976 года в Кишиневе. В 1991 году в возрасте 15 лет Олешко перебрался в Москву, где поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства и окончил его с отличием, получив красный диплом. Участвовал в нескольких представлениях в цирке Никулина на Цветном бульваре. С тех же пор начал сниматься в кино и телесериалах.