Ксения Собчак назвала позором ситуацию с избиением россиянки в Грузии

— Женщины, которые встают на сторону мужчины в этом конфликте, что с вами не так? Люди, которые кричат, что россиянки-украинки, радующиеся чужой свадьбе, ее испортили, что с вами не так? Грузины и сочувствующие, которые записали туристок в «русских оккупантов», что с вами не так? — написала телеведущая.