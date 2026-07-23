Ксения Собчак назвала позором ситуацию с избиением россиянки в Грузии

Журналистика Ксения Собчак высказалась о ситуации с избиением россиянок в отеле Грузии и заступилась за пострадавших девушек. Своими мыслями она поделилась в личном блоге.
В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как начинался скандал: на ней россиянки вели себя спокойно и доброжелательно. Собчак допустила, что девушки действительно могли пролить с балкона шампанское, однако они были настроены дружелюбно, пока мужчины проявляли агрессию.
Грузинские власти заявили, что инцидент произошел из-за провокации со стороны россиянок, а за мужчину заступились общественники и простые граждане.
— Это полиция Грузии расценивает как провокацию? Это сочли нападением на «бедного грузинского мальчика»? Это хлебосольное грузинское гостеприимство? Это повод подниматься к одиноким женщинам в номер и бить одну из них кулаком в лицо? — написала Собчак.
Больше всего журналистку удивили женщины, заступившиеся за нападавшего грузина.
— Женщины, которые встают на сторону мужчины в этом конфликте, что с вами не так? Люди, которые кричат, что россиянки-украинки, радующиеся чужой свадьбе, ее испортили, что с вами не так? Грузины и сочувствующие, которые записали туристок в «русских оккупантов», что с вами не так? — написала телеведущая.
В своем Telegram-канале Ксения Собчак также заявила, что если грузинские власти не накажут нападавшего мужчину, то это будет позором для правоохранительной системы страны.
Мужчина ворвался в номер к туристкам и сломал нос одной из них в отеле в Грузии. Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии. По данным СМИ, ей предстоит перенести хирургическое вмешательство. Местная полиция винит во всем туристок: они якобы помешали проходившей в гостинице свадьбе и залили аппаратуру шампанским. Девушки же утверждают, что нападавший вышел из себя, услышав русскую речь. Главное об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».