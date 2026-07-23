Кусок проволоки стал весомым аргументом в споре двух хабаровчан

36-летний житель Индустриального района Хабаровска стал фигурантом уголовного дела после конфликта со знакомым во время совместного распития спиртного, сообщает hab.aif.ru.
По данным полиции, ссора произошла во дворе дома на улице Артемовской. Во время конфликта подозреваемый взял в руки обрезок проволоки, пригрозил оппоненту убийством и заявил, что «всё равно его убьет».
Потерпевший воспринял угрозу реально и обратился в правоохранительные органы. Участковые уполномоченные полиции провели проверку и задержали подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы, прокомментировал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.