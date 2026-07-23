Кусок проволоки стал весомым аргументом в споре двух хабаровчан

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы, прокомментировал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.