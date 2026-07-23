Железняков раскритиковал фигуристку Петросян за уход от тренера Тутберидзе

Хореограф Алексей Железняков, который работал с фигуристкой Аделией Петросян, когда та была еще ребенком, раскритиковал решение спортсменки об уходе от тренера Этери Тутберидзе.
По его словам, новость о том, что она покидает группу, стала для него не только удивлением, но и разочарованием одновременно.
— Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Обидно, что она уходит. Когда ведешь человека с его детских лет, то такие случаи не очень приятны. Да и не в первый раз они происходят, — высказался хореограф.
Он также добавил, что спортсмены, которые привыкли к определенной системе тренировок, часто не могут вписаться в другую.
— Кто-то бегает от тренера к тренеру — ищет себя. История знает много примеров того, как спортсмены после перехода теряются. В 90 процентах случаев такое происходит, — цитирует Железнякова Sport24.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, в свою очередь, объяснила, почему Петросян могла принять такое решение: у Тутберидзе сейчас много других подопечных, и она занята с ними.