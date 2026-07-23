Живёт уже третье столетие: в Минобрнауки рассказали о рекордсмене среди китов

Кроме того, Бубличенко отметил высокий интеллект китообразных. Например, дельфины начинают узнавать себя в зеркале уже в семь месяцев, тогда как дети — только к году. У косаток, добавил учёный, есть этнокультурная передача знаний: разные семьи используют собственные диалекты, по-разному охотятся и передают эти навыки следующим поколениям.