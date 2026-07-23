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Живёт уже третье столетие: в Минобрнауки рассказали о рекордсмене среди китов

Нынешняя популяция состоит в основном из относительно молодых животных.

Источник: Клопс.ru

В Минобрнауки России назвали возраст самого старого в мире гренландского кита — 211 лет. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства в четверг, 23 июля, когда отмечается Всемирный день китов и дельфинов.

В министерстве подчеркнули, что киты считаются рекордсменами по продолжительности жизни среди млекопитающих. «Возраст самой старой особи гренландского кита — 211 лет», — сообщили в пресс-службе.

Старший научный сотрудник Зоологического института РАН Андрей Бубличенко уточнил, что в XIX-XX веках киты были объектами китобойного промысла. По его словам, самые крупные и старые особи в те годы были выбиты, поэтому нынешняя популяция состоит в основном из относительно молодых животных.

Учёный добавил, что китообразные способны погружаться на большие глубины во время охоты на рыбу и кальмаров. Рекорд, по его словам, принадлежит клюворылу: для этого вида зафиксировали погружение на 2992 метра и задержку дыхания на 222 минуты.

Кроме того, Бубличенко отметил высокий интеллект китообразных. Например, дельфины начинают узнавать себя в зеркале уже в семь месяцев, тогда как дети — только к году. У косаток, добавил учёный, есть этнокультурная передача знаний: разные семьи используют собственные диалекты, по-разному охотятся и передают эти навыки следующим поколениям.

В июне сообщалось, что у берегов Мурманской области спасли краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в верёвках.