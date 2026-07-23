Новости Ростовской области 23 июля: БПЛА, бензин, смерть девушки, погода

Ночь на 23 июля снова выдалась неспокойной: над областью отразили атаку БПЛА. Но пока ПВО охраняет наше небо, на земле — свои насущные проблемы и, увы, настоящие трагедии.
Донские водители хватаются за кошельки из-за подорожавшего топлива, но изнуряющие очереди на АЗС потихоньку сходят на нет. Гораздо печальнее утренние сводки от экстренных служб: в Сальске огонь унёс жизнь 10-летнего школьника, а поиски пропавшей в Ростове девушки завершились страшной находкой у озера вдали от дома. О самых важных и резонансных событиях этого утра — в нашей традиционной подборке.
Атака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 23 июля 2026.
В ночь на 23 июля силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на донской регион. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что украинские дроны были сбиты над Чертковским районом.
По предварительным данным, пострадавших нет. Также обошлось без разрушения объектов на земле. Информация уточняется.
Топливный рынок Дона: цены на бензин в Ростове 23 июля 2026 года.
Ажиотажный спрос на топливо в Ростовской области в июле 2026 постепенно сходит на нет. Очереди на АЗС сокращаются. Однако стоимость ряда марок горючего продолжает расти день ото дня. По данным мониторингового сервиса, самый дорогой вид бензина — АИ-92+, литр которого обходится в среднем в 133.8 рубля.
На АЗС продолжают дежурить правоохранители и волонтёры, которые следят за порядком. В регионе установлены лимиты на отпуск топлива.
Действующие в Ростовской области лимиты заправки:
• Бензин: 30 литров на одно легковое ТС.
• Дизельное топливо: 60 литров на легковой автомобиль, до 200 литров для грузовиков, до 300 литров для пассажирского транспорта.
Средние цены на АЗС региона по состоянию на 16 июля 2026 года:
• АИ-92 — 84.57 ₽/л.
• АИ-95 — 93.31 ₽/л.
• АИ-98 — 108.62 ₽/л.
• Дизельное топливо — 90.94 ₽/л.
В Ростове-на-Дону найдена погибшей пропавшая 8 июля 38-летняя женщина.
В Ростове-на-Дону завершились поиски 38-летней местной жительницы, пропавшей 8 июля. Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» подтвердили, что женщина найдена погибшей.
По имеющимся данным, тело ростовчанки было обнаружено у озера в значительном удалении от места её проживания. Женщина, работавшая помощником юриста, вышла из дома вечером в чёрных лосинах, майке и розовых кедах, предположительно в ближайший магазин. При ней находились только телефон и банковская карта.
Обстоятельства гибели устанавливаются.
В Сальске при пожаре в хозяйственной постройке погиб 10-летний мальчик.
Во время пожара в сарае в микрорайоне Низовском погиб десятилетний ребёнок. По данным ГУ МЧС по региону, возгорание на площади 12 кв. м произошло днём. В момент ЧП мальчик находился на придомовой территории вместе с пожилой бабушкой.
На место оперативно прибыли 11 пожарных и четыре единицы спецтехники. При ликвидации огня спасатели обнаружили тело ребёнка без признаков жизни.
По предварительной версии дознавателей, причиной возгорания могла стать детская шалость с огнём.
Грозы, град и жара до +37: прогноз погоды в Ростовской области на 23 июля 2026.
В четверг в Ростовской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град. Ветер западный и северо-западный, с переходом на восточный, 7−12 м/с, при грозе порывы будут достигать 15−19 м/с.
Днём температура воздуха в регионе составит +21… +26°, местами до +32°, а в юго-восточных районах — до +37°.
В Ростове-на-Дону днём также ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура воздуха поднимется до +25… +27°.