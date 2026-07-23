Новости Ростовской области 23 июля: БПЛА, бензин, смерть девушки, погода

Донские водители хватаются за кошельки из-за подорожавшего топлива, но изнуряющие очереди на АЗС потихоньку сходят на нет. Гораздо печальнее утренние сводки от экстренных служб: в Сальске огонь унёс жизнь 10-летнего школьника, а поиски пропавшей в Ростове девушки завершились страшной находкой у озера вдали от дома. О самых важных и резонансных событиях этого утра — в нашей традиционной подборке.