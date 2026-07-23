Красноярским мотоциклистам напомнили о правилах перевозки детей

Также запрещено перевозить детей там, где нет специального пассажирского места. Их нельзя сажать на топливный бак, багажник или раму мотоцикла, так как это повышает риск падения и травм. Отдельно инспекторы напомнили об экипировке. Ребенок должен быть в мотошлеме, который подходит по размеру и обязательно застегнут.