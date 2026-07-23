Красноярским мотоциклистам напомнили о правилах перевозки детей

В Красноярске мотовзвод полка ДПС напомнил водителям о правилах перевозки детей на мотоциклах.
По ПДД перевозить ребенка на мотоцикле можно только с 12 лет. В Госавтоинспекции пояснили, что дети младше этого возраста физически не готовы к поездкам на двухколесном транспорте. Ребенок может не удержаться, потерять равновесие или не выполнить инструкции водителя.
Также запрещено перевозить детей там, где нет специального пассажирского места. Их нельзя сажать на топливный бак, багажник или раму мотоцикла, так как это повышает риск падения и травм. Отдельно инспекторы напомнили об экипировке. Ребенок должен быть в мотошлеме, который подходит по размеру и обязательно застегнут.
За нарушение правил перевозки пассажиров предусмотрена административная ответственность. В ДПС подчеркнули, что главная цель таких требований не штрафы, а сохранение жизни и здоровья детей.