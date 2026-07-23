В Приамурье авария на водопроводной сети оставила без воды 7,5 тыс. жителей

А ранее в Тюмени резко ухудшилось качество воды в реке Туре, из-за чего метелевские водоочистные сооружения переведены на экстренный режим работы. Качество воды резко ухудшилось до критического уровня. Цветность возросла в 6,5 раз и достигла 330 градусов, хотя обычно она не превышает 50. Уровень кислорода в воде почти полностью исчез. Горожане недовольны неприятным запахом: вода из-под крана пахнет болотной грязью, железом и тухлым мясом. Устав от отсутствия реакции на свои жалобы, жители начали создавать юмористические мемы.