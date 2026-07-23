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В Волгограде задерживается рейс из турецкой Антальи

Отдохнувшие на турецком берегу туристы вернутся в Волгоград на два с половиной часа.

Отдохнувшие на турецком берегу туристы вернутся в Волгоград на два с половиной часа позже запланированного.

Рейс авиакомпании Ural встретят в Гумраке в 13:00. Пассажиры, которые только готовятся встретить отпуск у побережья, вылетят из города на Волге спустя час.

От установленного расписания днем четверга отстанет и самолет из Новосибирска. В Волгограде борт авиакомпании S7 приземлится в 11:35 вместо заявленных прежде 10:45.

Сегодня ночью в Волгоградской области почти пять часов действовал режим беспилотной опасности. Несмотря на это, аэропорт работал без ограничений.

Фото Павла Мирошкина.