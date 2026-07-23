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Часть проспекта перекроют в центре Минска 26 июля

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Часть проспекта Победителей в Минске временно перекроют в воскресенье 26 июля, это предусмотрено решением Мингорисполкома № 2933 от 16 июля. Документ официально опубликован в четверг на Национальном правовом интернет- портале.

Источник: Sputnik.by

Временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин будет введено в этот день с 6:45 до 12:45 по четной стороне проспекта Победителей от улицы Ратомской до проспекта Машерова, с 6:45 до 14:45 по четной стороне проспекта Победителей на участке с улицей Парковой до улицы Ратомской, а также с 8:10 до 12:45 по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана.

Согласно документу, это решение связано с проведением в белорусской столице массового мероприятия: 25 и 26 июля в Минске пройдет международный триатлон.

В этом году организаторы предлагают новый формат: не просто соревнования, а фестиваль циклических видов спорта, не один единственный вид спорта, а полноценный спортивный праздник с тремя форматами участия: триатлон, заплывы в открытой воде и беговые дистанции.

Также впервые будет представлена «железная» дистанция — «Полная 226». Это то самое, что называют «айронменом»: плавание 3,8 км + велогонка 180 км + бег 42,2 км.