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Прокуратура взяла на контроль срыв капремонта школы № 94 в Красноярске

Срок сдачи объекта — 31 июля.

Источник: KrasnoyarskMedia

Капремонт школы № 94 в Ленинском районе Красноярска оказался под угрозой срыва из-за подрядчика.

Муниципальный контракт стоимостью 15,3 млн руб. был заключён с компанией ООО «Автократ». Срок сдачи объекта — 31 июля. Прокурорская проверка показала, что до завершения работ остаются считанные дни. Отсутствие теплового пункта делает невозможным запуск системы отопления, что ставит под угрозу начало учебного года в отремонтированном здании.

Заказчику (муниципалитету) и подрядчику были объявлены предостережения. Сроки исполнения контракта взяты на особый контроль.

Теперь у компании «Автократ» есть два пути: экстренно мобилизовать ресурсы для наверстывания упущенного времени или готовиться к штрафам и включению в реестр недобросовестных поставщиков.