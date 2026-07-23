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Переговоры Лаврова и Рубио завершились, они продлились 35 минут

В Маниле состоялись переговоры Лаврова и Рубио.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили встречу на полях АСЕАН в Маниле. Она продлилась 35 минут.

До этого кадры подготовки к мероприятию опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом, заходя в зал переговоров американский высокопоставленный чиновник не стал отвечать на вопросы американских журналистов.

Инициатором встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио выступила американская сторона.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Глава российской дипломатии находится в Маниле на саммите АСЕАН — государств Юго-Восточной Азии. Туда же, на Филиппины, прилетел и Рубио. Отмечается, что это первая личная встречая политиков двух стран после долгого перерыва — последний раз наша сторона переговаривались с американцами по поводу Украины в Женеве в феврале этого года.

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